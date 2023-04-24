الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سكرتير عام الإسماعيلية يتفقد القطاعات الخدمية بالقنطرة غرب

سكرتير عام الإسماعيلية
سكرتير عام الإسماعيلية

أجرى السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية اليوم الإثنين، ورافقه رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، جولة تفقدية بمركز ومدينة القنطرة غرب، بدأها بتفقد مخبزين بالكيلو ١٤ قرية النصر؛ للتأكد من انتظام العمل بالمخابز البلدية المدعمة وتقديم الخدمة للمواطنين، واستمع الطويل لمطالب بعض المواطنين؛ لتلبية احتياجاتهم.

يأتي ذلك استكمالًا لسلسلة الجولات التفقدية للقطاعات الخدمية بنطاق محافظة الإسماعيلية للتأكد من انتظام العمل خلال فترات العيد والإجازات، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية بالمتابعة الميدانية والتواصل مع المواطنين والاستماع لمطالبهم.

وتوجه السكرتير المساعد لمستشفى أبوخليفة للطوارئ، بحضور نائب مدير المستشفى ومدير الرعاية الثنائية والثلاثية ورئيس قسم الطوارئ، حيث تفقد قسم الطوارئ وكذلك العيادات الخارجية للتأكد من انتظام العمل بهم.

وهنأ "الطويل" العاملين من الجهاز الطبي والإداري بعيد الفطر المبارك، كما اطمأن على المرضى واستمع لهم للتعرف على مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم.

كما تفقد السكرتير المساعد محطة مياه ك ١٤ قرية النصر والتي تضم ٣ مرشحات سعة الواحد ٢٠٠ م٣، خزان علوي سعته ١٠٠٠ م٣ ،٣ مروقات،٣ عكرة، ٦ فلاتر (٢ ستاناس- ٤ حديد) بقدرة فعلية ٩٠ ل/ ث، حوالي ٧٧٧٦ م٣ يومي، كما تضم المحطة معمل كشف عينات يحتوي على (جهاز كلور وجهاز عكارة) وتخدم محطة مياه ك ١٤ الجزء الغربي لقرية النصر (ك ١٧ غرب وك ١٤ غرب) حتى حدود قرية النصر وأبوطفيلة.

وتم التأكد من استمرار عمل المحطة بكامل قدرتها الاستيعابية وبكفاءة، مع استمرار تحليل عينات المياه كل ساعتين على مدار الـ٢٤ ساعة للتأكد من صلاحيتها.

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