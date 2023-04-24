الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تدريب 30 مدرسًا وإخصائيًا بدمياط للارتقاء بمستوى الخدمات المتاحة لذوى الإعاقة

ذوي الإعاقة
ذوي الإعاقة

تواصل الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد (جمعية التقدم) التى تشرف عليها وزارة التضامن، تنفيذ مشروع رفع كفاءة مدرسي وإخصائيين الدمج، حيث وصل تنفيذ المشروع إلى محافظة دمياط، ويأتي ذلك في إطار هدف الجمعية بالارتقاء بمستوى الخدمات المتاحة لذوي الإعاقة في مـصـر والعالم العربي.

وتعمل الجمعية على مناصرة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتقديم خدمات متميزة لهم سواء كانت علاجية أو تأهيلية لمساعدتهم على التقدم والوصول إلى الاستقلالية وتحقيق الدمج الأفضل بالمجتمع، كما تعمل على منح الأشخاص ذوي الإعاقة الرعاية المتكاملة، سواء علاجيًا أو تعليميًا أو تدريبيًا أو تأهيليًا، لمساعدتهم على التقدم والوصول إلى الاستقلالية وتحقيق الدمج الأفضل بالمجتمع.

ويهدف "مشروع رفع كفاءة مدرسي وإخصائيي الدمج" إلى تطوير منظومة التعليم الدمجي بمحافظة دمياط، وذلك من خلال: تدريب المدرسين والإخصائيين بالصفوف الابتدائية الثلاثة الأولى على مهارات التعليم الأساسية فى حالة التدريس المباشر والتدريس عن بُعد، تدريب أخصائي الدمج بالجمعيات الشريكة على أدوات قياس واكتشاف حالات الطلاب ذوي اضطراب طيف التوحد والإعاقة الذهنية، ووضع البرامج والخطط العلاجية لها، توفير الأدلة المنهجية وأدوات القياس المساعدة للتعليم الدمجي للطلاب ذوي اضطراب طيف التوحد والإعاقة الذهنية، والتدريب على تقديم خدمات التأهيل والاستشارات في مجال التعليم الدمجي (المباشر والإلكتروني) للطلاب ذوي اضطراب طيف التوحد والإعاقة الذهنية.

 

التوعية باضطراب طيف التوحد والإعاقة الذهنية

واستهدف المشروع تدريب ٣٠ مدرسًا وإخصائيًا بالمحافظة من مدرسي المدارس النظامية الدامجة وإخصائيين الدمج بالجمعيات، حيث تمثلت محاور التدريب على التوعية باضطراب طيف التوحد والإعاقة الذهنية، واستراتيجيات تعليم الطلاب ذوي التوحد والإعاقة الذهنية، واستراتيجيات إدارة السلوك الطلاب، وطرق التعامل مع أولياء الأمور، واستراتيجيات التعلم عن بعد، واستراتيجيات التعليم المتمايز، وجدوى الدمج التعليمي وسبل تنفيذه وتخطي العقبات.

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