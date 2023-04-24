الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للمعاقين عبر وزارة الصحة

وفرت وزارة الصحة رابط استعلام الكشف الطبي للمعاقين للحصول على معاش تكافل وكرامة أو لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة ، وتعرض الدستور في التقرير التالي استعلام عن موعد الكشف الطبي للمعاقين عبر وزارة الصحة.

استعلام عن موعد الكشف الطبي

يستطيع الراغبون في تحديد موعد الكشف الطبي، الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة بالضغط على الرابط التاليhttp://www.smcegy.com/karama/Result.aspx

واختيار أيقونة نتيجة الكشف الطبي، الضغط على أيقونة الاستعلام، وإدخال الرقم القومي بشكل صحيح، الضغط على كلمة دخول وستظهر نتيجة الكشف الطبي.

وأكدت وزارة الصحة أنه يجب الذهاب فى التاريخ والوقت الموضحين أعلاه لإجراء الكشف الطبي، ويجب الذهاب الى وحدة الشئون الاجتماعية التابع لها محل اقامتك لاستكمال الأوراق ، يجب تجهيز الأبحاث والاشاعات التي طلبتها منك اللجنة واعادة تحديد موعد آخر لإجراء الكشف الطبي

ويجب الذهاب الى اللجنة التى قمت بإجراء الكشف الطبى بها لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم، ويجب الذهاب الى اللجنة التى قمت بإجراء الكشف الطبى بها لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم ، تم ارسال التقارير الطبية الخاصة بكم إلى وزارة التضامن الاجتماعى ويجب الذهاب الي مكتب التأهيل التابع لمحل اقامتك لاستكمال الإجراءات.

شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

حددت وزارة الصحة الإعاقات التي يمكنها الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة ، ومنها تحديد الفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الفئات المصابة بـ أمراض المرحلة الثانية من بطاقة الخدمات المتكاملة وهم كالتالي:

الإعاقات السمعية، الإعاقات البصرية، الإعاقات السمع بصرية، الإعاقات المتعددة، قصار القامة، وهم الذين يقل طولهم عن 140 سم، أصحاب أمراض الدم المزمنة، الهيموفيليا.

أصحاب الأمراض المزمنة، والتي تهدد الحياة، اضطرابات التعلم التي تعوق إدراك الطفل، وفي هذه الحالة يحق للطفل الالتحاق بالمدارس الدامجة.