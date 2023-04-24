احتفالًا بالعيد.. ريم مصطفى تتألق بالأحمر فى أحدث جلسة تصوير (صور)

كشفت النجمة ريم مصطفى عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخراً، ونشرتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تزامناً من الاحتفال بعيد الفطر.

وظهرت ريم خلال الصور بإطلالة جذابة بفستان أحمر، لاقى إعجاب متابعيها على "السوشيال ميديا".

وقدمت ريم مصطفى في شهر رمضان الماضي مسلسل "سره الباتع"، المستوحى من رواية الأديب الراحل يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وإنتاج شركة سينرجى، والعمل دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين، العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، وتم عرضه على قناتي ON والحياة.

ومسلسل «سره الباتع» شارك في بطولته أكثر من 60 ممثلا وممثلة، من أبرزهم: أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، وتضم قائمة الأبطال كلاً من حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبدالجليل، صلاح عبدالله، هالة صدقى، أحمد عبدالعزيز، أحمد وفيق، منه فضالي، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، خالد أنور، هدي الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين.

341504373_618414743520600_8700222796750934732_n

341572324_621400019846101_7433891688181775861_n