الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

احتفالًا بالعيد.. ريم مصطفى تتألق بالأحمر فى أحدث جلسة تصوير (صور)

ريم مصطفى
ريم مصطفى

كشفت النجمة ريم مصطفى عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخراً، ونشرتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تزامناً من الاحتفال بعيد الفطر.

وظهرت ريم خلال الصور بإطلالة جذابة بفستان أحمر، لاقى إعجاب متابعيها على "السوشيال ميديا".

وقدمت ريم مصطفى في شهر رمضان الماضي مسلسل "سره الباتع"، المستوحى من رواية الأديب الراحل يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وإنتاج شركة سينرجى، والعمل دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين، العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، وتم عرضه على قناتي ON والحياة.

ومسلسل «سره الباتع» شارك في بطولته أكثر من 60 ممثلا وممثلة، من أبرزهم: أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، وتضم قائمة الأبطال كلاً من حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبدالجليل، صلاح عبدالله، هالة صدقى، أحمد عبدالعزيز، أحمد وفيق، منه فضالي، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، خالد أنور، هدي الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين.

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ريم مصطفى النجمة ريم مصطفى جلسة تصوير يوسف إدريس سره الباتع مسلسل “سره الباتع” خالد يوسف مسلسل سره الباتع الفنانة ريم مصطفى

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