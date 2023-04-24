العثور على جثة مواطن داخل منزله فى الشرقية

عثرت الأجهزة الأمنية بالشرقية على جثة مواطن داخل منزله بناحية السواقي في مركز أبو كبير، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في المستشفى المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

والبداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على مواطن، جثة هامدة داخل منزله بناحية السواقي في مركز أبو كبير.

وكشفت التحريات الأولية وتوقيع الكشف الطبي على الجثة من جانب مفتش الصحة عن حدوث الوفاة نتيجة توقف بعضلة القلب، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى أبو كبير المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.