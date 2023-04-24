مصرع عامل وإصابة سيدة فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج

لقي عامل مصرعه وأصيبت ربة منزل فى مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية بقرية الشيخ امبادر بالبلابيش قبلى بمركز دار السلام بسوهاج وتم نقل الجثة إلى مستشفى دار السلام والمصابة مستشفى سوهاج الجامعي.

كان اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج تلقى بلاغًا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بوقوع مشاجرة بناحية البلابيش قبلى بدائرة مركز دار السلام.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع مشاجرة بين كل من عائلة السباقات وعائلة المصاطفة بالشيخ امبادر بالبلابيش قبلى، مما أدى الى وفاة "أحمد ب. ع"، ٣٥ عاما، وإصابة "اعتماد أ س"، 45 عاما، ربة منزل، وتم نقل الجثة الى مستشفى دار السلام ونقل المصابة إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار عرض المتهم على النيابة العامة لتتولى التحقيق.