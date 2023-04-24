الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب عمرو عكاشة: توجيهات الرئيس برفع موازنة الدعم تخفف الأعباء عن المواطنين

النائب عمرو عكاشة
النائب عمرو عكاشة

قال النائب عمرو عكاشة عضو لجنة الإسكان و النقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ،  توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8٪، مؤكدا أنها جاءت بهدف التخفيف عن المواطنين.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التوجيهات الرئاسية جاءت في التوقيت المناسب وفي ظل الموجة التضخمية العالمية بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى معيشة المواطن البسيط ، وتوفير الحماية له.

وأوضح النائب عمرو عكاشة ، أنه على الرغم  أن هذه القرارات تعني  زيادة الأعباء التي تتحملها الخزانة العامة من مصروفات إضافية، إلا أنها تعكس أن القيادة السياسية تشعر بنبض المواطن الذي تأثر كثيرا بالهزات الأخيرة، التي حدثت في الاقتصاد العالمي جراء الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها جائحة كورونا التي ضربت الاقتصاد العالمي في مقتل.

أسر الأولى بالرعاية الحماية الاجتماعية الدكتور محمد معيط وزير المالية الخزانة العامة للدولة الدكتور محمد معيط الرئيس عبد الفتاح السيسي النائب عمرو عكاشة الموجة التضخمية الموازنة الجديدة

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