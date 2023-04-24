الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأوقاف": مساجد شمال سيناء تحتضن أطفالها في العيد (صور)

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

قالت وزارة الأوقاف، إن مساجد شمال سيناء، احتضنت أطفال المحافظة في عطلة عيد الفطر المبارك من خلال عدد من الأنشطة التثقيفية بالمساجد.

وأضافت الأوقاف، في بيان لها اليوم، الإثنين، أن المساجد شهدت استمرار فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وواصل أئمة الأوقاف البرنامج التثقيفي بالمساجد.

وأوضحت، أن أطفال البرنامج التثقيفي بمحافظة شمال سيناء، حرصوا على المشاركة في فعاليات البرنامج خلال أيام عيد الفطر المبارك، فيما أكد عدد من أولياء الأمور أن البرنامج التثقيفي درع يحمي عقول الأطفال، ويحصنها من الأفكار الهدامة، معربين عن سعادتهم بالأنشطة التي يقدمها أئمة المساجد لأبنائهم حتى في أيام الأعياد، بما يسهم في بناء شخصيتهم، وعمق ولائهم الوطني.

وزارة الأوقاف مساجد شمال سيناء العيد البرنامج التثقيفي للطفل عيد الفطر المبارك

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