ضبط متهم بحوزته 4 كيلو حشيش في الإسماعيلية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة شمال سيناء، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتفي محمول- سيارة ربع نقل).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتفين للاتصال بعملائه والسيارة لسهولة التنقل، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 200 ألف جنيه تقريباً تم اتخاذ الإجراءات القانونية.