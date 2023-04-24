ضبط 19 ألف لتر مواد بترولية و161 محضرًا خلال يوم واحد بالمنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن ضبط ما يزيد عن 19 ألف لتر بنزين وسولار بمحطة تموين سيارات بناحية دروة بمركز ومدينة أشمون لإعادة بيعها بأزيد من السعر الرسمي بالسوق السوداء والتربح دون وجه حق، فضلاً عن عدم انتظام القيد في السجلات وعدم تواجد المدير المسؤول أثناء التفتيش مما يعيق الحملة في أداء مهامها في مطابقة الكميات المنصرفة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدير المسؤول.

جاء ذلك خلال الحملات التفتيشية المكبرة التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بنطاق المراكز والمدن لضبط المخالفين، كذلك في إطار جهود الدولة المصرية لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية لحماية المواطنين من التلاعب والغش التجاري.

وأوضح عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير (161) محضرًا تموينيًا بنطاق المحافظة تنوع ما بين (96) محضرًا للمخابز للتلاعب في وزن رغيف الخبز وعدم مطابقته للمواصفات و(65) محضرًا للأسواق عدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وذلك بالاشتراك مع رؤساء الوحدات المحلية ومختلف الجهات المعنية والأمنية.

وأشار إلى استمرار تفعيل غرف العمليات بالمديرية والإدارات الفرعية والتى تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي واستقبال أي شكاوى أو مقترحات للمواطنين والعمل على حلها فوراً وذلك على أرقام (2174037 -2174039) بالإضافة إلى الشكاوى التلغرافية والمكتوبة.

ووجّه محافظ المنوفية مديريات التموين والصحة والطب البيطري والجهات المعنية بتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والمخابز وكافة المحلات والمصانع واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين تحقيقاً للصالح العام وحفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.