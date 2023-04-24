حبس صاحب محل وشقيقه يتاجران فى العملة بالمرج

أمرت النيابة العامة بالمرج، بحبس صاحب محل وشقيقه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك في اتهامهما بالاتجار في العملات والنقد الأجنبي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد أكدت قيام صاحب محل وشقيقه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ويتخذان من المحل عملهما الكائن بدائرة قسم شرطة المرج مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بالمحل عملهما وعُثر بحوزتهما على "مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية" - ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول".. بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.