الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

يوفر 150 مليون دولار فى العام.. كل ما تريد معرفته عن التوقيت الصيفى

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وافق مجلس النواب في شهر أبريل الجاري، على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بشأن العمل بالتوقيت الصيفي، الذي نص على: "اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة". 

وقالت الحكومة إن ذلك يأتي في ضوء متغيرات اقتصادية عالمية ورغبة من الحكومة لترشيد استخدام الطاقة، كما نشرت الجريدة الرسمية في العدد 15 مكرر بتاريخ 16 أبريل الجاري نص قانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.

وترصد "الدستور" في السطور التالية، أبرز المعلومات عن التوقيت الصيفي:

- من المنتظر تطبيق التوقيت الصيفي صباح الجمعة الموافق 28 أبريل الجاري لتصبح الواحدة صباحا بدلا من الثانية عشرة.

- يتم تغيير التوقيت مرتين كل عام، الأولى مع تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة في التوقيت الصيفي، والثانية عند العودة للتوقيت الشتوى مرة أخرى والتي تتزامن مع فصل الخريف تقريبًا.

- يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الموافق "28 أبريل 2023"، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر الموافق 26 أكتوبر 2023.

- تساؤلات كثيرة طُرحت حول فوائد تغيير التوقيت الصيفي، إذ قال مجلس الوزراء إن هناك فوائد مادية نتيجة ترشيد استهلاك الكهرباء في تشغيل التكييفات خلال فصلي الربيع والصيف.

- مجلس الوزراء أكد أيضًا أن هناك توفير 1% من استهلاك الكهرباء يؤدي إلى توفير مبلغ 150 مليون دولار في العام.

- أكد مجلس الوزراء أن تطبيق التوقيت الصيفي يسهم في احتساب مقدار الوفر الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي بمبلغ 147.21 مليون جنيه.

150 مليون دولار استهلاك الكهرباء استهلاك استخدام الطاقة التوقيت الصيفي في مصر أكتوبر من كل عام

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