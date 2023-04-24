الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

18 مليونًا في 4 أيام.. "هارلي" لـ محمد رمضان يتصدر شباك تذاكر أفلام العيد

هارلي
هارلي

واصل فيلم هارلي بطولة النجم محمد رمضان، تصدره لشباك التذاكر لليوم الرابع على التوالي منذ إطلاقه ليلة عيد الفطر المبارك.

إيرادات فيلم هارلي

وحقق فيلم هارلي إيرادات أمس الأحد، ثالث أيام عيد الفطر، 6 ملايين و443 ألف جنيه، بحسب ما صرح به الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

ووصلت بذلك إيرادات الفيلم خلال 4 أيام إلى 18 مليون جنيه، ليتصدر أفلام عيد الفطر المبارك من حيث الإيرادات حتى لآن.

وتدور أحداث الفيلم حول "هارلي"، مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

 الفيلم من إنتاج سامر المحضر ومنتج منفذ شوميديا "محمود الشيخ"، وإشراف عام رياض المزهر، وإشراف عام على الإنتاج "رويال صن" محمد ناصف، وإخراج محمد سمير وتأليف محمد سمير مبروك، ومدير تصوير أحمد عبد القادر وبطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميده، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، حسني شتا.
 

إيرادات فيلم هارلي فيلم هارلي هارلي محمد رمضان شباك التذاكر فيلم هارلي بطولة محمد رمضان

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