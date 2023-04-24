الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بسبب "خلافات الجيرة" بسوهاج

ارشيفيه
ارشيفيه

أصيب 6 أشخاص بمشاجرة لخلافات الجيرة بمركز أخميم بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقى إخطار من مأمور مركز شرطة أخميم بوجود مشاجرة ومصابين بناحية الكولة دائرة مركز أخميم. 
وانتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، لموقع الحادث، وبالانتقال والفحص تبين أنها بين كل من "طرف أول" "شعبان. ع. ا. ع"، سن 44 عامًا، عامل، وشقيقيه "عبدالعاطي. ع. ا. ع"، سن 50، عامل، و"أنور. ع. ا. ع"، سن 52، سائق، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وبين طرف ثان "رمضان. ا. ر"،  سن 17، طالب، و"زاهر. ع. ا. ع"، سن 50، مدرس، و"أحمد. و. م. ع"، سن 27، عامل، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم ضبط الطرفين، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة.

إدارة البحث الجنائي اصابة ٦ اشخاص البحث الجنائي السيارة العشرينية الكشف الطب بمحافظة سوهاج

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