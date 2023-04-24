الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

شيخ الأزهر: أدعو الله أن يأخذ بأيدى أهلنا بالسودان إلى بر الأمان

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

توجه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، بالدعاء إلى الله بأن يحقن دماء إخواننا فى السودان في ظل ما ابتلوا فيه من نزاع.    

وقال شيخ الأزهر، حسب منشور عبر الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع “فيسبوك”: “أدعو الله أن يكشفَ عن أهلنا في السودان ما ابتُلوا به من نزاعٍ، وأن يوفِّق الحكماء إلى الأَخذِ بأيديهم إلى برِّ السلام وحقن الدماء التي حرَّمها الله تعالى من فوق سبع سماوات، وحذَّرَ من سَفْكِها رسولُه ﷺ”. 

واستشهد شيخ الأزهر بحديث النبي ﷺ في قوله: “لَزَوَالُ الدنيا أهونُ على الله من قتلِ رجلٍ مسلمٍ”، وقوله: “إذا التقى المسلمان بسَيْفَيْهِما فالقاتلُ والمقتولُ في النارِ، قيل: يا رسولَ اللَّهِ، هذا القاتلُ، فما بالُ المقتول؟ قال: إنه كان  حريصًا على قَتْلِ صاحبِه”.

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