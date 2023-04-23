خبير علاقات دولية: مصر تقدم دورا متميزا في إجلاء رعاياها من السودان (فيديو)

قال الدكتور أسامة السعيد خبير العلاقات الدولية، إن مصر تقدم دورا متميزا في إجلاء رعاياها من السودان وهذا شجع الدول الأخرى لإسناد المهمة إليها، مشيرا إلى أن إجلاء الرعايا كان إجراء حتمي بسبب الاشتباكات في السودان.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هناك تقديرات دولية نشرت تشير إلى أن الوضع الأمني في السودان لن يتغير خلال الأمد القصير، ولذلك هناك حركة مكثفة من الدول لإجلاء الرعايا، خاصة في ظل إغلاق الجال الجوي.

وتابع: "ما قامت به مصر من إجلاء رعاياها من السودان جاء عبر خطة محكمة وعبر إدارة من خلية أزمة من أجهزة معنية رفيعة المستوى لديها تقدير واضح للأمر على الأرض".

ولفت إلى أن إجلاء الرعايا مسألة معقدة خاصة أن الجالية المصرية في السودان يتجاوز عددها 10 آلاف مواطن، منوها أن عدد الجالية الأمريكية 100 فرد والبريطانية 100 فرد، ورعايا 11 دولة أخرى حوالي 158 فردا.