الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إشادات المواطنين بقرارات الرئيس السيسى لتعزيز الحماية الاجتماعية (فيديو)

إشادات المواطنين
إشادات المواطنين

رصدت قناة "إكسترا نيوز"، من خلال تقرير تليفزيوني إشادة المواطنين بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعزيز الحماية الاجتماعية.

وثمن المواطنين قرار زيادة قيمة الدعم بالموازنة العامة للدولة، والتي تم إقرارها بنسبة تزيد علي 171 مليار جنيه، لتصبح 529.7 مليار جنيه، بدلًا من 358.4 مليار جنيه.  

كما رصد التقرير إشادة المواطنين بزيادة الحد الأدنى للأجور، ونسبة المعاشات، وأيضًا الدعم المقدم في القطاعات العديدة، وذلك في ظل الظروف الراهنة وغلاء الأسعار، إثر الأزمات الاقتصادية العالمية.  

وقال المواطنون، إن زيادة المخصصات الموجهة لبرامج الحماية الاجتماعية، يأتي في ظل اهتمام الرئيس السيسي بالوقوف إلى جانب الأسر الأكثر احتياجًا، من أجل تخفيف الأعباء عن كاهلهم.


 

اكسترا نيوز عبد الفتاح السيسي زيادة الحد الأدني للأجور المعاشات

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