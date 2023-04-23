الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أفلام العيد تنعش السينمات.. و«هارلى» و«ابن الحاج أحمد» يتصدران سباق الإيرادات

هارلى
هارلى

تشهد دور العرض السينمائية انتعاشة قوية من خلال الإقبال الجماهيرى الكبير على الأفلام المعروضة، حيث تصدر فيلم «هارلى»، لمحمد رمضان، الإيرادات بشكل عام، فيما سيطرت الأفلام الكوميدية على قوائم العرض.

ووفق الموزع السينمائى محمود الدفراوى، حقق فيلم «هارلى» خلال أول وثانى أيام العيد، وعدد من الحفلات يوم الوقفة، إيرادات هائلة وصلت إلى ١١.٦ مليون جنيه، ليتصدر قائمة الترتيب حتى اليوم بين الأفلام المعروضة.

فيما حقق فيلم «ابن الحاج أحمد»، للنجم الكوميدى شيكو، نجاحًا كبيرًا خلال الأيام الأولى من عيد الفطر المبارك، وحصد إيرادات بقيمة ٣ ملايين جنيه و٦٥٠ ألفًا، ويشارك فى البطولة سيد رجب ورحمة أحمد وعدد كبير من النجوم.

وجمع فيلم الرعب «يوم ١٣» خلال الأيام الأولى من العيد إيرادات بقيمة ٣ ملايين جنيه و٤٩٠ ألفًا.

واستطاع الفنان الكوميدى على ربيع أن يحقق بفيلمه الجديد «بعد الشر» إيرادات بقيمة ٣ ملايين جنيه و٥٠٠ ألف، ويشاركه البطولة كل من ميرنا نورالدين ورنا رئيس وأوس أوس وعدد كبير من النجوم الشباب.

وعادت النجمة هيفاء وهبى للسينما بفيلمها الجديد «رمسيس باريس»، وحققت إيرادات حتى أمس الأول السبت بقيمة ٩٥٠ ألف جنيه، وحقق الفنان بيومى فؤاد بفيلم «مغامرات كوكو» إيرادات بـ٨٥٠ ألف جنيه.

وجاء فيلم «ساعة إجابة» فى المركز الأخير، وجمع إيرادات بقيمة ٣٥٠ ألف جنيه.

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