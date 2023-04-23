الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

صاحب شخصية حمزة في "المحمية": فخور جدًا بمشاركتي في العمل واستفدت منه كثيرا

المحمية
المحمية

أعرب زياد الجندي  صاحب شخصية  حمزة أحد أبطال المحمية عن سعادته بالمشاركة في عمل يهم الأطفال والبيئة.

وقال زياد الجندي خلال حواره ببرنامج الحياة اليوم، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر فضائية الحياة، إنه يبلغ من العمر 12 عاما، ويلتحق بمدرسة "أم الأبطال"، معقباً: "فخور جدًا إني عملت المحمية لأني حبيت ده جدًا، وبحب كل يوم أتفرج عليه جدًا".

وأوضح زياد الجندي، أنه قدم عددا من الأعمال الأخرى قبل "المحمية"، لافتاً إلى أن هناك اختلاف بين الأعمال السابقة والمحمية، حيث إنه يشعر أن المحمية عمل لطيف ويحبها بشكل أكبر.

وتابع: "كنت حافظ الشخصية وعارف إزاي بتتصرف وقصتها،  وبالتالي فهمت ما تحكي عنه الشخصية". 

وأِشار إلى أنه من خلال تقديمه "المحمية" استطاع أن يعرف الكثير من المعلومات التي لم يكن يعرفها قبل ذلك. 

وقدمت الشركة المتحدة مغامرات مع الكائنات البحرية فى "المحمية" من خلال مسلسل الرسوم المتحركة، والذى يعرض على قناة الحياة ومنصة Watch IT وهو عبارة عن مغامرات مشوقة ومختلفة من خلال اكتشاف "فرح وحمزة" سر المحمية التى يملكها جدهما، وهو أن الكائنات البحرية تعرف لغة البشر وتتحدث بها لنستكشف بعد ذلك مغامرات فرح وحمزة مع تلك الكائنات خلال حلقات المسلسل المميزة.

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