افتتاح العرض المسرحى "عجيب وعجيبة".. الخميس المقبل

صرح الفنان محسن منصور مدير عام فرقة المسرح الحديث، بأن يوم الخميس المقبل المواقق 27 أبريل سيتم افتتاح العرض المسرحي "عجيب وعجيبة" الساعة التاسعة مساءً بالمسرح الكبير بمسرح السلام.

العرض المسرحي عبارة عن مسرحية غنائية استعراضية، تدور أحداثها في قالب كوميدي، حيث الأراجوز وخيال الظل لتناسب الكبار والصغار.

يذكر أن مسرحية عجيب وعجيبة، تأليف سعيد حجاج وإخراج محمد الصغير بطولة سيد الرومي، دعاء رمضان (دودا اليوسف)، إيهاب بكير، وليد أبوستيت، رضا طلبة، محمد الصغير، ديكور ساره شكري، أزياء سماح نبيل، إضاءة أبو بكر الشريف، أشعار محمد علي هاشم، موسيقى وألحان محمود وحيد، استعراضات أحمد سمير، أراجوز إسلام أحمد، دعاية وسوشيال ميديا محمد فاضل، هيئة الإخراج (محمود جليلة- دعاء حسين- مدحت موسى) خيال ظل ومخرج منفذ نور سمير.