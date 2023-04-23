الأحد 23 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

افتتاح العرض المسرحى "عجيب وعجيبة".. الخميس المقبل

عجيب وعجيبة
عجيب وعجيبة

صرح الفنان محسن منصور مدير عام  فرقة المسرح الحديث، بأن يوم الخميس المقبل المواقق 27 أبريل سيتم افتتاح العرض المسرحي "عجيب وعجيبة" الساعة التاسعة مساءً بالمسرح الكبير بمسرح السلام.
العرض المسرحي عبارة عن مسرحية غنائية استعراضية، تدور أحداثها في قالب كوميدي، حيث الأراجوز وخيال الظل لتناسب الكبار والصغار.
يذكر أن مسرحية عجيب وعجيبة، تأليف سعيد حجاج وإخراج محمد الصغير بطولة سيد الرومي، دعاء رمضان (دودا اليوسف)، إيهاب بكير، وليد أبوستيت، رضا طلبة، محمد الصغير، ديكور ساره شكري، أزياء سماح نبيل، إضاءة أبو بكر الشريف، أشعار محمد علي هاشم، موسيقى وألحان محمود وحيد، استعراضات أحمد سمير، أراجوز إسلام أحمد، دعاية وسوشيال ميديا محمد فاضل، هيئة الإخراج (محمود جليلة- دعاء حسين- مدحت موسى) خيال ظل ومخرج منفذ نور سمير.

العرض المسرحي الأراجوز وخيال الظل الأراجوز استعراضات استعراض المسرح الحديث

الأكثر قراءة

باقي 49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

250 جنيهًا دعمًا إضافيًا على بطاقات التموين لبعض الفئات

إصابة شخص وتحطم سيارة بعد انهيار جزئي من عقار قديم بالإسكندرية

"التموين" تحدد أسعار استلام القمح

أول قرار ضد المتهم بقتل سائق "توك توك" فى الفيوم

التموين: لجان مختصة لاستلام الأقماح بالمحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

خمس مشاهد تجعلنى أرفض الديمقراطية

علي سعدة

ماض نتمنى عودته

ماجد حبته

شهداء الجوع فى اليمن

د.أحمد الخميسى

مرحبًا بالكسل الجميل

إيمان ماهر

تحدى التقاليد والانتصار على الظروف الصعبة

سارة الشلقاني

«ن النسوة» على الشاشة

أميرة العنانى

لم نعد فى طى النسيان

مونيكا جرجس

نجاح النساء فى تغيير العادات السلبية بالريف

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يعقد مناقشة خاصة حول إخلاء بؤرة استيطانية فى الخان الأحمر

لليوم الثاني.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق مدينة أريحا

استطلاع: قرابة نصف الإسرائيليين يعتقدون أن مستقبل بلادهم سيكون "أسوأ" فى الأعوام المقبلة