السويدي: تشجيع الاستثمار المحلي أولوية لجذب المستثمرين الأجانب

أكد الدكتور وليد السويدي، نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن تهيئة مناخ الاستثمار في مصر يتطلب العديد من الحزم التشجيعية للمستثمرين المصريين في المقام الأول؛ لأنه محرك أساسي لجذب رؤوس الأموال والمستثمرين الأجانب.

أضاف السويدي "نحتاج إلى النظرة وبقوة للصناعة والزراعة والنظر إلى مواردنا وتطويرها حيث أننا نحتاج الى ثورة فكرية وأن نأخذ بتجارب دول شرق آسيا في اعتمادهم على مواردهم لتخفيف من الفاتورة المطلوبة من الاستيراد حيث إننا نستورد العديد من استهلاكنا في شتى المجالات حتى في مجال الانشاءات حيث أنه الحصان الذى تراهن عليه الدولة في آخر 8 سنوات.

وأشاد بقيام الدولة بإنشاء العديد من المدن الجديدة الذكية، مشيرًا إلى أنه هذه المشروعات تحتاج الى العديد من المنتجات التي لا يوجد لها بديل مصري مما يترتب عليه زيادة الطلب على العملة الصعبة غير المتوفرة لإنعاش الاقتصاد المصري.

وقال إن الخروج من تبعات التحديات الاقتصادية العالمية يحتاج إدارة بعيدة عن عمل الوزارات تسمى ادارة الذكاء التنافسي (Competitive Intelligence ) وهى إدارة بها مجموعة من الافراد الخبراء من كل وزارة او قطاع صناعة، زراعة، سياحة، مالية، اسكان، استثمار وغيرها يقوموا بعمل اجتماعات دورية والتفكير خارج الصندوق مما يترتب على ذلك العديد من القرارات المتكاملة المدروسة مع بعضها البعض والتي من شأنها أن تعمل على الخروج من الأزمة بل وتحديد ملامح الرؤية المستقبلية ووضع خطة ومتابعة تنفيذها وتقييم اوجه القصور بها لتطويرها وذلك يمكن ان يضع مصرنا الحبيبة في المكان المناسب.

وأكد نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين أن مصر تمتلك العديد من الموارد المتميزة سواء البشرية او الطبيعية وتحتاج العمل عليها اكثر من ذلك بجد وفي الاتجاه الصحيح لتعظيم من القيمة الاقتصادية منها لخدمة الاقتصاد والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة بالتوازي مع تشجيع القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في الاستثمار المحلى.