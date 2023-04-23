الأحد 23 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"العيد أحلى".. إقبال كبير بمراكز شباب شربين بالدقهلية

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة

فتحت مراكز الشباب بمبادرة" حياة كريمة"، والتي تمت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإدارة شباب شربين، أبوابها لاستقبال الجماهير من النشء والشباب فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك، اليوم الأحد بعد النجاح الكبير الذي تحقق بإقبال كثيف لأداء صلاة العيد بساحات مراكز الشباب، وكذلك خلال اليومين الماضيين من أجازة عيد الفطر المبارك بإدارة شباب شربين.

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وجاءت مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" بمراكز شباب حياة كريمة بشربين، في إطار توجيهات وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية لاسيما خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

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وتضمنت الاحتفالية فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك، بجميع مراكز الشباب بقري حياة كريمة على مستوى إدارة شباب شربين، العديد من الفقرات والبرامج خلال أيام العيد، وتشمل فقرات ترويجية وفنية واستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال، يتخللها ممارسة الرواد والاعضاء للخدمات الموجودة بالمركز من ملاهي وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية.

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ويأتي تنفيذ هذه المبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" بقرى حياة كريمة بشربين، وعددها 27 مركز شباب بقري حياة كريمة بشربين، في ضوء استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي طالب برفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب في إطار التجهيزات لاستقبال المواطنين والشباب خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

مراكز الشباب مبادرة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية شربين

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