في الذكرى الـ41 لتحريرها.. مشروعات تنموية وقومية قدمتها الحكومة لأبناء سيناء

تحل الذكرى الـ41 من عيد تحرير سيناء والذي يوافق 25 أبريل من كل عام، وبهذه المناسبة نسرد كيف اهتمت الدولة بسيناء منذ لحظات تحريرها ورفع العلم المصري على أرضها حتى الآن.

في عام 1986 قامت الدولة بتنفيذ مشروع تنمية سيناء، وهو عبارة عن اتفاقية موقعة بين وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمتمثل فى جهاز تعمير سيناء وبرنامج الغذاء العالمى من خلال مشروع تنمية سيناء بغرض توطين البدو الرحل فى تجمعات صغيرة وذلك على أن يقوموا بتشييدها بأنفسهم فى نفس بقعة الأرض المتواجدين عليها، بجانب تدريبهم على الحرف الحياتية المختلفة وتحقيق التنمية المستدامة.

في عام 2013، أقدمت الدولة ممثلة في جهاز تعمير سيناء، على تطوير المشروع بإنشاء مشروع التنمية المتكاملة لأهالي سيناء باستغلال البنية الأساسية المتاحة وتعظيم الاستفادة من مياه الآبار التي أنشأتها الدولة بالتجمعات واستغلالها في مشروعات استزراع سمكي وزراعي لتحقيق مستوى اقتصادي واجتماعي لائق لأبناء سيناء.

ومشروع التنمية المتكاملة لأهالى سيناء يهدف إلى توفير سبل معيشة كريمة لأهالى سيناء بالصحراء والأودية البعيدة عن العمران وذلك لزيادة معدل التنمية عن طريق إنشاء مجتمعات عمرانية صغيرة قابلة للتنمية المستدامة بالصحراء والأودية البعيدة عن العمران داخل شبه جزيرة سيناء.

وتتمثل أنشطة المشروع، في الصوب الزراعية وزراعات أشجار الفاكهة والزراعات المكشوفة للخضروات وزراعات النخيل والأحواض السمكية ومزارع تربية الأغنام ومنافذ بيع لتسويق المنتجات.

كذلك أنشئت المحافظة 17 تجمعًا فى سيناء بتكلفة مليار و595 مليون جنيه لخدمة 550 أسرة، منها 10 تجمعات فى وسط سيناء و7 تجمعات فى جنوب سيناء، حيث حصلت كل أسرة على منزل و5 فدادين للزراعة، والتجمع الواحد يضم أراضي زراعية مجهزة ومنزلًا وديوانًا ومسجدًا ومدرسة تعليم أساسى وساحة رياضية ومجمع محلات ومرافق خدمية متنوعة وأنشطة ومشروعات إنتاجية.

كما أقيم 13 تجمعًا للتنمية المتكاملة فى وسط سيناء عن طريق جهاز تعمير سيناء، وتم البدء في المشروع القومى لتنمية سيناء وتوصيل مياه النيل إلى سيناء عبر ترعة السلام التي تضيف مساحة 400 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية، منها 125 ألف فدان بالمحافظات المجاورة، و275 ألف فدان داخل شمال سيناء.

ومن خلال المشروع القومي لتنمية سيناء تتعظم الاستفادة من محطة معالجة مياه بحر البقر التى تضيف مساحة 600 ألف فدان جديدة إلى زمام الأراضي الزراعية بالمحافظة، كما سيتم البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الأولى لاستصلاح وزراعة مساحة 460 ألف فدان يجرى إنشاء البنية الأساسية لها وتجهيزها للزراعة.

والمشروع يتكون من 476 فدانًا، منها 326 فدانًا منزرعة بالفاكهة، و15 فدانًا منزرعة بالخضروات، و325 صوبة زراعية بمساحة 360 مترًا مربعًا للصوبة الواحدة، و6000 شجرة نخيل برحي، و11 مزرعة سمكية، و9 مزارع للأغنام، أما تكلفة المشروع بشمال وجنوب سيناء تبلغ 74 مليون جنيه إنشاء، و74 مليون جنيه صيانة، حيث يتم الاستفادة من العائد فى تدعيم تكلفة الصيانة.

وإلى الآن تعمل الدولة بجميع وزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها بتنمية وتعمير سيناء من خلال تنفيذ مشروعات كبرى فى شتى القطاعات التنموية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت إشراف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إذ أنفقت الدولة مبلغ 750 مليار جنيه خلال السنوات الماضية فى تنمية وتعمير سيناء وتنفيذ مشروعات البنية التحتية.