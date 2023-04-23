الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

خدمة التربية الدينية برعية العذراء والأم تريزا تحتفل بعيد القيامة المجيد

كنيسة
كنيسة

احتفلت جميع مراحل التربية الدينية، بكنيسة السيدة العذراء والأم تريزا، بعزبة النخل، بعيد القيامة المجيد، بمشاركة الأب يوحنا سعد، راعي الكنيسة.

تضمن الاحتفال الفقرات المتنوعة، التي أدخلت الفرحة والبهجة والسرور على قلوب جميع الحاضرين، لاستقبال أفراح القيامة، وذلك بمشاركة خدام نشاط التعليم المسيحي.
 

- احتفالات عيد القيامة المجيد مع أبناء رعية أسوان 

ومن جهته احتفل خدام التعليم المسيحي، بكنيسة الحبل بلا دنس والقديس دانيال كومبوني، بأسوان، بعيد القيامة المجيد، بمشاركة أبناء الرعية.
تضمن اليوم الفقرات المتنوعة مثل: الترانيم الروحية، والألعاب الهادفة، بالإضافة إلى عرض مسرحي بعنوان "أنه قام".
وانتهى الاحتفال بتوزيع الهدايا التذكارية على جميع المشاركين، الذين بلغ عددهم مائة فردًا من أبناء وبنات المرحلة الابتدائية.

- فترة الخماسين المقدسة

وتعيش الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في هذة الفترة، أيام الخماسين المقدسة، التي تلي عيد القيامة المجيد، والذي احتفلت به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأحد الماضي.

وفي فترة الخماسين، هي فترة لايُصام فيها، ويجرى الطقس فيها باللحن الفرايحى، ويُحتفل فيها يوميًا بذكرى قيامة المسيح من بين الأموات.

يسمى كل يوم أحد من آحاد الخماسين المقدسة باسم مختلف، الأحد الأول هو أحد توما تلميذ المسيح الذى تشكك فى القيامة ثم عاد وآمن بها، والأحد الثانى يسمى بأحد الحياة الأبدية، أما الأحد الثالث، فهو أحد السامرية، والأحد الرابع يسمى بنور العالم، والأحد الخامس يطلق عليه الطريق والحق والحياة، لكن الأحد السادس يطلق عليه انتظار الروح القدس، فيما يسمى الأحد السابع بعيد العنصرة.

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