منها الخفق مع الفواكه.. 5 طرق لجعل الحليب أكثر صحة ولذيذ للأطفال

يعتبر الحليب غذاءً كاملاً للأطفال لأنه يحتوي على الكمية المناسبة من الكالسيوم والبروتين والدهون والكربوهيدرات والمعادن الأساسية الأخرى، وجميع العناصر الغذائية الضرورية لنمو الطفل بشكل عام، ومع ذلك فإن العديد من الأطفال لا يحبون طعم الحليب العادي ويصابون بنفور منه.

في حين يمكن إقناع بعض الأطفال بتناول كوب من الحليب مع بعض الإقناع ، فإن البعض الآخر يرفض تمامًا الحصول عليه، يمكن جعل أي طعام أكثر تشويقًا ولذيذًا ليناسب ذوق الأطفال،

وقال الدكتور محمد أمير ، استشاري أول طب حديثي الولادة وطبيب أطفال، إن الحليب هو أحد أكثر المشروبات شعبية في جميع أنحاء العالم. له فوائد صحية عديدة ومغذية للغاية. إنه أحد أغنى مصادر البروتين والكالسيوم والبوتاسيوم والدهون الصحية أوميغا 3 والفيتامينات والمعادن الأخرى. إنه ضروري لأسنان وعظام قوية ، لاحتوائه على فيتامين (د) الذي لا غنى عنه للحفاظ على صحة العظام، هناك عدة طرق لجعل هذا الطعام المهم للأطفال لا يقاوم.

1. مخفوق الحليب والعصائر

يمكن أن تجعل عصائر الفاكهة أو المشروبات المخفوقة الحليب ممتعًا وكذلك تحسين ملفه الغذائي، الفاكهة شائعة الاستخدام هي المانجو والفراولة والموز، ولكن عمليا يمكن مزج أي فاكهة مع الحليب للحصول على مزيج لذيذ وصحي، مما يجعل الحليب يزيد من محتوى الألياف إلى جانب المعادن والفيتامينات، والفواكه هي أكثر الطرق طبيعية للتخلص من السموم من الجسم والتخلص من السموم الضارة.

2. الفواكه المجففة والمكسرات

اللوز والزبيب والتمر والجوز والفستق أو الكاجو هي الفواكه الجافة شائعة الاستخدام، ويمكن للمرء أيضًا إضافة الفواكه الجافة المسكرة مثل التوت أو العنب البري لجعل طعم الحليب أكثر متعة.

الفواكه الجافة غنية بالعناصر الغذائية، وتضيف كميات جيدة من الألياف والفيتامينات والمعادن إلى الحليب.

3. حليب الكركم

يعمل مزيج الكركم والحليب بشكل رائع مع نزلات البرد والسعال ، حيث أن كلاهما غني بمضادات الأكسدة.

يمكن للمرء أن يقدم حليب الكركم مرة واحدة في أسبوعين أو عندما يعاني الطفل من أعراض البرد، وهو مناسب لموسم الأمطار والشتاء بدلاً من الصيف.

يمكن إعطاء حليب الكركم للأطفال الصغار بعد عام واحد، ابدأ بكمية صغيرة في البداية واستخدم دائمًا مسحوق الكركم العضوي النقي للتحضير.

4. إضافة مزيج من الحبوب

يمكن استخدام الحليب كوسيلة للطهي لأي نوع من أنواع الحبوب تقريبًا لصنع العصيدة، هذا يمكن أن يضمن أن الطفل لا يحصل فقط على البروتين والمعادن والكالسيوم والفيتامينات من الحليب.

ولكن يحصل الطفل أيضًا على الكربوهيدرات والمعادن والفيتامينات الأخرى من الحبوب. قليل من الأمثلة هي راجي الشعير دقيق الشوفان ، مزيج حليب أوراد.

5. هاش الأفوكادو مع خلطة حليب العسل

الأفوكادو مصدر غني للبروتينات والدهون والمعادن المتعددة والفيتامينات إلى جانب الألياف الغذائية. كما أنه غني بمضادات الأكسدة ويساعد مع العسل أيضًا على تعزيز المناعة ، ويخفف الإمساك ويوفر أيضًا طعمًا جيدًا.