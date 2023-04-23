بطريرك الروم الأرثوذكس يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر

هنِّأ البابا ثيؤدروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذوكس باسمه، وباسم إكليروس البطريركية ومؤسساتها وأبناء رعية الروم الأرثوذكس، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والمسلمين عامة، بعيد الفطر المبارك.

وقال بطريرك الروم الأرثوذكس في بيان له: داعيا الله العلي القدير أن يُنعم على مصرنا الحبيبة والعالم أجمع باليُمن والبركات والأمن والأمان والسلام، ويحفظ شعب مصر وقياداته، وأن يعزز هذا الشهر الفضيل الوئام والإخاء بين المسيحيين والمسلمين.