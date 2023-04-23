الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية: مساعدات مالية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للأسر الأولى بالرعاية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، حرصه على التواصل الدائم والتعاون الوثيق مع كل الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني لدعم وتنمية الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا من أجل بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وفي ضوء التعاون المثمر بين محافظة المنوفية وجمعية "الأورمان" بالمنوفية واستكمالًا لدور الجمعية الخدمي في تقديم الرعاية الإنسانية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة، أشار عادل درغام، مدير جمعية الأورمان، إلى أنه خلال شهر إبريل الجاري، تم تقديم مساعدات مالية لعدد (150) مستفيد من الشباب والمرأة المعيلة بقيمة اجمالية تقدر بـ (مليون و500 ألف جنيه) لتنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة و ذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بهدف توفير مصدر رزق دائم لهم يساعدهم على متطلبات الحياة اليومية وتحسين مستوى المعيشة لتلك الأسر وتحقيق التنمية المجتمعية لهم، موضحاً أنه يتم تحديد الحالات المستحقة و المستهدفة بالتنسيق الكامل مع مديرية التضامن الاجتماعي من خلال إعداد أبحاث اجتماعية وميدانية لوصول الدعم لمستحقيه.

وأكد محافظ المنوفية، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تعاون مستمر ودائم مع كل منظمات المجتمع المدني لتقديم كل أوجه الدعم للحالات الإنسانية والأولى بالرعاية، مثمنًا الدور الرائد والبارز لجمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع، فضلاً عن إقامة مشروعات خدمية تخدم المواطنين الأكثر احتياجًا من أبناء المحافظة.

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