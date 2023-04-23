الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعرف على تردد قنوات الأطفال 2023

الأطفال
الأطفال

تردد قنوات الأطفال 2023 من ضمن الموضوعات التي تصدرت مؤشرات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا من قبل الأباء والامهات.

ويبحث الآباء والأمهات من كل مكان عن تردد قنوات الأطفال 2023 لتسلية أولادهم من خلال  تنزيل القنوات من خلال جهاز الريسفير الخاص بالتلفزيون وذلك بهدف تسلية الأطفال والاستمتاع إلى مشاهدة افلام الانمي عبر قنوات الأطفال.

ويعشق الأطفال والأهالي مشاهدة أفلام الكرتون، خصوصاً أننا في عطلة عيد الفطر المبارك 2023 لذلك يكثر البحث عن تردد قنوات الأطفال 2023  الجديدة على النايل سات عبر المحرك جوجل وأسماء قنوات الأطفال والكارتون من قبل المواطنين.

ومع ارتفاع عمليات البحث من قبل أباء والأطفال يرصد “الدستور” في السطور التالية تردد قنوات الأطفال 2023 التي تتضمن قناة طيور الجنة وقناة سبيستون على النايل سات وقناة كراميش، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

تردد قناة MBC3 الفضائية الجديد

  • تردد قناة MBC3 : 11470- 11559 .
  • معدل الترميز: 27500 .
  • الاستقطاب: عمودي .
  • معامل تصحيح الخطأ: 6/5 .
  • القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة سات 7 كيدز الفضائية 2023

  • التردد: 11353 .
  • معدل الترميز: 27500 .
  • معامل تصحيح الخطأ: 6/5 .
  • القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

  • القمر الصناعي قناة طيور الجنة: النايل سات.
  • التردد: 11258.
  • معدل الترميز قناة طيور الجنة: 27500.
  • معدل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة سبيستون على النايل سات

  • القمر الصناعي قناة سبيستون: النايل سات.
  • تردد قناة سبيستون: 11785.
  • الاستقطاب قناة سبيستون: عمودي.
  • معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة كراميش على النايل سات

  • القمر الصناعي: النايل سات.
  • تردد القناة: 11390.
  • تصحيح الخطأ: 3/4.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • تردد قناة بطوط على النايل سات.

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