الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خلال إجازة العيد.. وفود أجنبية تزور متحف آثار الإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد متحف آثار الإسماعيلية اقبال عدد من الوفد الأجنبية والمصرية خلال إجازة عيد الفطر، لمشاهدة ما يحتويه من آثار نادرة.

وخلال الزيارة أعربوا عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وروعة المقتنيات الأثرية المعروضة بصالات وفتارين العرض بالمتحف، فيما حرصت الوفود على التقاط الصور التذكارية مع المقتنيات، فيما قدم أمناء المتحف شروح كافية للوفود لتقديم خلفيات تاريخية عن المتاحف وأهمية مقتنياتها بالنسبة لمصر.

وأجرت الوفود الأجنبية زيارة لمختلف المناطق الأثرية والترفيهية في محافظة الإسماعيلية خلال زيارتهم للمحافظة.

وأبدوا إعجابهم بالإسماعيلية التي تمتلك عبق التاريخ، وجمال الحاضر بما تحتويه من حدائق وتراث تاريخي.

 

ويحتوي متحف آثار الإسماعيلية على العديد من القوالب التي كانت تستخدم لتزيين الكعك و من أمثلة ذلك ختم من الفخار من العصر الطولوني عليه زخرفة عبارة عن طائر ناشر جناحيه داخل دائرة و يحيط به دائرة تضم زخارف عبارة عن مثلثات في وضع متناوب و به ثقبين نافذين.

ويحتوي متحف آثار الإسماعيلية على نحو 6000 قطعة أثرية يعرض منها نحو 2000 قطعة تغطي مختلف المراحل التاريخية ‏للحضارة المصرية.

جاءت فكرة تأسيس وإنشاء متحف آثار الإسماعيلية خلال أواخر القرن الـ18 وبداية القرن الـ19، وبالتزامن ‏مع مشروع حفر قناة السويس (1859- 1869م)، وذلك عندما قام الأثري الفرنسي "جان كليدا" بأعمال حفائر ‏وتنقيب في المواقع الأثرية الموجودة حول إقليم قناة السويس وشمال سيناء‎.‎‏

متحف اثار الاسماعيلية زيارات متحف آثار الإسماعيلية تاريخ متحف آثار الإسماعيلية

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