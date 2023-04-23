خبير اقتصادي: سعي الدولة لرفع الدعم يحمي الفقراء من ارتفاع التضخم والأسعار

قال أبوبكر الديب، الخبير الاقتصادي، إن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير المالية، برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 385 مليون جنيه إلى 529،7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.4%، يعمل علي حماية الفقراء ومحدودي الدخل من ارتفاع التضخم والأسعار وتضمن حياة كريمة لهم من خلال دعم شبكة الحماية الاجتماعية.

وأكد الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هذه الخطوة تكشف اهتمام القيادة السياسية بالمواطن وخاصة محدودي والأكثر احتياجا لدعمهم في مواجهة الأزمات الاقتصادية والموجة التضخمية العالمية والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة وتوفير فرص العمل.

وأوضح أبوبكر الديب، أن القرار شمل رفع دعم السلع التموينية والمواد البترولية والتأمين الصحي والأدوية والإسكان الاجتماعي ومعاش الضمان الاجتماعي والعلاج على نفقة الدولة من خلال رفع موازنة الدعم والحماية لـ 529.7 مليار جنيه بزيادة 48.8% و 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 41.9 % و119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية و28.1 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات و19.5 مليار جنيه لمبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية 202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6%.

وطالب أبو بكر الديب، الحكومة بسرعة تنفيذ تكليفات الرئيس لمواجهة ارتفاع الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق ووسائل المواصلات لعدم استغلال البعض واحتكار السلع وحماية الناس من جشع التجار.