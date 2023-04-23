الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"التصديري للطباعة" يشارك بـ 8 شركات في البعثة التجارية للمغرب مايو المقبل

الطباعة
الطباعة

يستعد المجلس التصديري للطباعة والتغليف، للمشاركة في البعثة التجارية المصرية لقطاع الصناعات الغذائية والتي تزور المغرب خلال الفترة من 15 إلى 19 مايو 2023، وذلك في إطار خطة التواجد خارجيا للترويج لمنتجات القطاع لتنفيذ استراتيجية وزارة التجارة للنهوض بالصادرات، حيث يشارك في البعثة 8 شركات من القطاع.

وكشفت سارة إبراهيم المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف، أن صادرات مصر من منتجات التغليف والورقيات حققت نمو بنسبة 30 % خلال 2022 لتسجل 56.4 مليون دولار مقابل 43.3 مليون دولار في 2021، وهو ما يؤكد أن المغرب ضمن أهم الأسواق العربية التي يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة.

وشددت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف، على أن التواجد في السوق المغربية وإيجاد افاق للتعاون المشترك ضمن خطة المجلس، كما تهدف البعثة لإيجاد فرص لتبادل الرؤي والخبرات مع المختصين من الجانبين، من أجل تنشيط حركة التجارة والتصدير في قطاع الطباعة والتغليف.

وذكرت أن عدد الشركات المصدرة لمنتجات التغليف والمنتجات الورقية إلى المغرب بلغ 105 شركة خلال عام 2022 بينهم 15 شركة تزيد صادراتها عن مليون دولار.

وأوضحت أن البعثة تأتي بالشراكة مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية والذي يشارك بـ 22 شركة ، ومن المقرر أن يتم التنسيق مع التمثيل التجاري لتسهيل عمل البعثة وعقد اللقاءات الثنائية هناك.

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"التصديري للطباعة" يشارك بـ 8 شركات في البعثة التجارية للمغرب مايو المقبل

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