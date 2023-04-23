الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صوامع سدس ببني سويف تبدأ استلام القمح من الفلاحين

الصومعة
الصومعة

بدأت صوامع سدس لتخزين القمح بمركز ببا، جنوب بنى سويف، استلام القمح المحلي لموسم 2023 من المزارعين، اليوم الأحد، ولمدة 3 أشهر وذلك من خلال لجنة تم تشكيلها لاستلام محصول القمح من الساعة الـ 8 صباحاً يوميًا.

وقال دسوقي إبراهيم، نائب مدير صوامع سدس ببني سويف، إن الصوامع تسع لاستقبال وتخزين 60 الف طن قمح،  مؤكداً انطلاق موسم توريد القمح واستقباله بصوامع سدس، اليوم، داخل 12 خلية تخزين سعة الواحدة منها 5 الاف طن قمح، والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرانس في عام 2017، حيث تعمل وفق أعلى المعايير العالمية لتخزين القمح بأحدث أجهزة عالمية في نظام التكنولوجيا".

وأوضح "دسوقي"، الدولة المصرية تقف كتف في كتف مع المزارعين، حيث جرى رفع سعر استلام أردب القمح إلى 1500 جنيه لأردب القمح درجة نقاوة 23.5، و1450 جنيه لأردب القمح درجة نقاوة 23.

وأضاف نائب مدير صومعة سدس، "جاهزين لاستقبال القمح، حيث يتم فرزه وتحديد درجة نقاوته بواسطة لجنة مشكلة مسبقًا، تضم في عضويتها التموين وسلامة الغذاء والزراعة وغيرها من الجهات المختصة، حيث يتم فرز القمح أعلى السيارة ثم اختبار درجة الرطوبة ومنه لتفريغ القمح في نقرة الصومعة وبعدها يتم دخول السيارة إلى الميزان أيضاً".

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