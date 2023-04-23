الأحد 23 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

زيادة في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر في الفترة من يونيو إلى أغسطس

رئيس هيئة تنشيط السياحة
رئيس هيئة تنشيط السياحة

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عمرو القاضي، أن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر تسير بشكل جيد، ومن المتوقع أن تشهد أعداد السائحين الوافدين إلى مصر زيادة ملحوظة خلال شهور يونيو ويوليو وأغسطس.

الحملة الدعائية للسياحة المصرية
 

وقال عمرو القاضي، إن الحملة الدعائية للسياحة المصرية "Your Expectations are History" والتي أطلقت في مارس الماضي ما زالت مستمرة حتى 30 يونيو المقبل، في الأسواق الرئيسية التي تستهدفها الوزارة، في ضوء الاستراتيجية الإعلامية الجديدة للترويج السياحي لمصر والتي تم إعدادها خلال عام 2021 وتهدف لإبراز الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري بصورة عصرية شابة ومليئة بالنشاط والحيوية.

الأسواق السياحية الرئيسية لمصر
 

وأضاف أن هذه الحملة الترويجية المتكاملة تستهدف الأسواق السياحية الرئيسية لمصر مثل ألمانيا وإنجلترا وإيطاليا والولايات المتحدة ودول الخليج العربي وروسيا، وكذلك بولندا والتشيك وفرنسا واسبانيا، وتخاطب كافة فئات السائحين من الأسواق الرئيسة، والأسواق جديدة، وتعمل على إبراز التنوع والثراء في المنتجات السياحية المصرية التي تتميز بها مصر والتي تناسب كافة الأذواق والفئات من السائحين وإظهار أن مصر مقصد سياحي متكامل.

الفيلم الترويجي للحملة
 

وأشار إلى أن الفيلم الترويجي للحملة يُلقي الضوء على التنوع الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري، لافتا إلى أن الشعار المستخدم في هذا الفيلم هو Your Expectations are History وهو دعوة للسائحين للاستمتاع بكل المقومات السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري الذي ليس فقط مقصد للاستمتاع بزيارة المتاحف والمواقع الأثرية للتعرف على الحضارة المصرية العريقة، بل هو مقصد متكامل يُمكن الاستمتاع فيه بالأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة وممارسة الأنشطة السياحية المختلفة.

رئيس هيئة تنشيط السياحة السائحين الوافدين الحركة السياحية أعداد السائحين

الأكثر قراءة

مكاسب وخسائر من فوز الأهلي على الرجاء في دوري الأبطال

المالية: رفع موازنة الدعم والحماية لـ529.7 مليار جنيه بزيادة 48.8%

الخارجية: إجلاء الجالية المصرية من السودان يحتاج عملية تخطيط محكمة لضمان سلامتهم

متحدث الخارجية: إصابة أحد أعضاء سفارة مصر لدى السودان بطلق نارى

خلال أيام العيد.. غلق وتشميع 321 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق بالغربية

الخارجية: الجالية المصرية بالسودان بالآلاف.. ودبلوماسيونا لا يغادرون قبل الاطمئنان عليهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شهداء الجوع فى اليمن

د.أحمد الخميسى

مرحبًا بالكسل الجميل

إيمان ماهر

تحدى التقاليد والانتصار على الظروف الصعبة

سارة الشلقاني

«ن النسوة» على الشاشة

أميرة العنانى

لم نعد فى طى النسيان

مونيكا جرجس

نجاح النساء فى تغيير العادات السلبية بالريف

شيماء دهب

انتصار المكافحات

إسراء شوقي

«ما زالت تريد حلًا».. المرأة ترفض الوصاية فى الواقع والدراما

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

"معاريف": قلق إسرائيلى من تفاهم إيرانى- أردنى

الجيش الإسرائيلى يصيب طفلًا بالرصاص وعشرات الشبان بالاختناق فى الضفة

الأقصى وانتهاكات الاحتلال بالقدس فى خطبة صلاة عيد الفطر بالأردن