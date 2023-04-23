الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الدفاع الأمريكي: عملية إجلاء رعايا أمريكا من السودان نجحت بشكل كامل

لويد أوستن
لويد أوستن

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، نجاح عملية إجلاء جميع موظفي الحكومة الأمريكية من سفارة واشنطن في الخرطوم وعدد من الدبلوماسيين من دول حليفة.

وقال في تصريحات صحفية، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، إن عملية إجلاء رعايا أمريكا وعدد من الدبلوماسيين لدول حليفة نجحت بشكل كامل في نقل الجميع من العاصمة السودانية، الخرطوم، وصولا إلى وطنهم، مشيرا إلى أن عملية الإجلاء قامت بكل دقة واحترافية شديدة بعد أوامر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالتحرك في ذلك الاتجاه.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن تعليق العمل بالسفارة الأمريكية في العاصمة السودانية، الخرطوم، بشكل “مؤقت”.

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