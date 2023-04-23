البيضاء بـ 76 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن ثالث أيام العيد

شهدت أسعار الدواجن استقرارًا ، اليوم الأحد ، ثالث أيام عيد الفطر المبارك 23 أبريل، وفق بيان لشعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة، وجاءت أسعار الدواجن كالتالي.

- أسعار الفراخ البيضاء ثالث أيام عيد الفطر 2023

كيلو الفراخ البيضاء تراوح ما بين 63 و65 جنيها في البورصة الرئيسية، وتباع بالسعر الفعلي للمستهلك بـ 76 جنيها للكيلو.

كيلو الفراخ الساسو تراوح ما بين 67 و75 جنيها للكيلو في البورصة الرئيسة، وتباع بالسعر الفعلي للمستهلك بـ 86 جنيها للكيلو.

كيلو الفراخ البلدي تراوح ما بين 85 و95 جنيها للكيلو في البورصة الرئيسية، وتباع بالسعر الفعلي للمستهلك بـ 106 جنيهات للكيلو.

كيلو الفراخ أمهات أبيض تراوح ما بين 48 و50 جنيها للكيلو في البورصة الرئيسية، وتباع بالسعر الفعلي للمستهلك بـ 59جنيها للكيلو.

- أسعار البانيه وأوراك الفراخ

كيلو أوراك بـ90 جنيهًا

كيلو الدبابيس لـ 101 جنيه

كيلو الأجنحة بـ55 جنيهًا

كيلو البانيه 160 جنيهًا .

- أسعار البيض اليوم

البيض الأحمربـ95 جنيهًا للطبق، في البورصة وتباع خارج البورصة بـ107 جنيهات للطبق.

البيض الأبيض بـ67 جنيهًا للطبق، وتباع خارج البورصة بـ110 جنيهات للكرتونة للطبق.

البيض البلدي بـ100 جنيه، وتباع خارج البورصة بـ114 جنيها للكرتونة للطبق.

- أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض شركات 15 جنيها

كتكوت أبيض قطعان 7 جنيهات

كتكوت ساسو 6 جنيهات

كتكوت ساسو بيور 7 جنيهات

كتكوت بلدي 4 جنيهات

كتكوت هجين 5 جنيهات