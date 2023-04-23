الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بوريل يدعو البحرية الأوروبية لاتخاذ خطوة قد تثير غضب الصين

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

دعا مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، القوات البحرية لدول الاتحاد لتسيير دوريات في مضيق تايوان، في خطوة قد تثير غضب الصين.

وشدد بوريل في المقال الذي نشرته صحيفة "لوجورنال دو ديمونش" الفرنسية على ضرورة أن تكون أوروبا "حاضرة بشدة في هذه القضية التي تهمنا على صعيد الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا". 

وأضاف "لهذا السبب أدعو القوات البحرية الأوروبية للقيام بدوريات في مضيق تايوان للدلالة على حرص أوروبا على حريّة الملاحة في هذه المنطقة الحيوية للغاية". 

وتابع: "تايوان جزء ثابت من محيطنا الاستراتيجي لضمان السلام والدفاع عن مصالحنا".

وأضاف في مقاله "هذا المضيق الأكثر استراتيجية في العالم، خاصة في ما يتعلق بالتجارة: يجب أن نكون حاضرين هناك من خلال عمليات حريّة الملاحة".

وكان بوريل قد قال الثلاثاء في افتتاح جلسة بالبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ حول الصين إن "تايوان بالغة الأهميّة لأوروبا".

يأتي ذلك بعد أسبوعين من تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد زيارته الصين، ورفض فيها "منطق الكتل" بشأن قضية تايوان وحثّ أوروبا على "ألا تكون تابعا" للولايات المتحدة أو الصين.
 

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