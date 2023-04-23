الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

برودة وأمطار ونشاط للرياح.. تفاصيل حالة الطقس فى ثالث أيام العيد

حالة الطقس
حالة الطقس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد 23-4-2023 الموافق ثالث أيام عيد الفطر 2023، طقس مائل للبرودة صباحًا، مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

كما تسود أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20%- 30% تقريبًا على مناطق من خليج السويس، وجنوب البلاد قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وذكرت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البلاد على فترات متقطعة اليوم الأحد 23 أبريل الجاري.

درجات الحرارة اليوم الأحد الموافق ثالث أيام عيد الفطر

وعن توقعات درجات الحرارة اليوم الأحد الموافق ثالث أيام عيد الفطر المبارك 23 أبريل الجاري جاءت كالتالي:

العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 والصغرى 17

السواحل الشمالية الدرجة العظمى 24 والصغرى 16

جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 18

شمال الصعيد الدرجة العظمى 32 والصغرى 17

جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 21

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