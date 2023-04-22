حبس شخصين روجا لبيع الأدوية المخدرة بالجيزة

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بـ بيع وترويج الأدوية المدرجة بجدول المخدرات عبر تطبيق واتساب بالجيزة.

وكشفت تحريات مباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين مقيمان بمحافظة الجيزة بإنشاء جروب عبر تطبيق واتساب لترويج وبيع الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما 5400 قرص مخدر ومبلغا ماليا و2 هاتف محمول.

بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات بيع الأدوية المخدرة والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما خلال الصفحة المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.