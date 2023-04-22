السبت 22 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بينهم 6 أطفال.. مصرع 3 وإصابة 8 أشخاص فى حادث بكفر الشيخ

حادث
حادث

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي في طريق "الكراكات - كفر الشيخ"، وتم نقلهم لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم، ووجه الدكتور الهام محمد، وكيل وزارة الصحة، بتقديم كافة الخدمات الطبية للمصابين، مقدمًا العزاء لأسرة الـ3 متوفين في الحادث.

وزار اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، المصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، للاطمئنان عليهم، ومتابعة الخدمات الطبية المقدمة لهم، بحضور الدكتور وائل أبوالمجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام.

حادث

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