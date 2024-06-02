باحثة بالمركز المصرى للفكر والدراسات: التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ذراع تنمية مهم داخل الدولة

أوضحت نسرين الشرقاوي، الباحثة بالمركز النصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، كيف سيعزز القرار الجمهوري بتدشين التحالف الوطني بشكل رسمي في تعزيز جهود التحالف فيما يتعلق بالعمل الأهلي التنموي، قائلة: “إن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية يولي اهتمامًا كبيرًا بملف المجتمع المدني والعمل الأهلي من خلال العديد من الأبحاث والدراسات لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية”.

وأضافت نسرين الشرقاوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، عبر قناة extra news، أن ملف المجتمع المدني وخاصة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي محل اهتمام بالغ من الدولة المصرية، فقد كان عام 2022 هو عام المجتمع المدني، فيما بعد ذلك أعلن عن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مارس 2022، ثم مناقشة الحوار الوطني لأوضاع العمل الأهلي في مصر واعطاء المزيد من الصلاحيات في عام 2023 وصولًا لمايو 2024 وهو الشهر المنطلق بصدور القرار الجمهوري رقم 149 لسنة 2024 بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بشكل رسمي وهو ما سيعزز من جهود التحالف في العمل الأهلي التنموي.

وأوضحت أنه أصبح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ذراع تنمية مهم داخل الدولة، حيث يضم التحالف الوطني في عضويته 36 كيان ومؤسسة من مؤسسات المجتمع الأهلي المصري، كما يضم الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، كما يضم التحالف الوطني جمعيات ينظمها قانون الجمعيات الأهلية الخاضع لوزارة التضامن الاجتماعي.