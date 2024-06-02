الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحثة بالمركز المصرى للفكر والدراسات: التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ذراع تنمية مهم داخل الدولة

نسرين الشرقاوي
نسرين الشرقاوي

أوضحت نسرين الشرقاوي، الباحثة بالمركز النصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، كيف سيعزز القرار الجمهوري بتدشين التحالف الوطني بشكل رسمي في تعزيز جهود التحالف فيما يتعلق بالعمل الأهلي التنموي، قائلة: “إن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية يولي اهتمامًا كبيرًا بملف المجتمع المدني والعمل الأهلي من خلال العديد من الأبحاث والدراسات لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية”. 

وأضافت نسرين الشرقاوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، عبر قناة extra news، أن ملف المجتمع المدني وخاصة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي محل اهتمام بالغ من الدولة المصرية، فقد كان عام 2022 هو عام المجتمع المدني، فيما بعد ذلك أعلن عن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مارس 2022، ثم مناقشة الحوار الوطني لأوضاع العمل الأهلي في مصر واعطاء المزيد من الصلاحيات في عام 2023 وصولًا لمايو 2024 وهو الشهر  المنطلق بصدور القرار الجمهوري رقم 149 لسنة 2024 بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بشكل رسمي وهو ما سيعزز من جهود التحالف في العمل الأهلي التنموي.

وأوضحت أنه أصبح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ذراع تنمية مهم داخل الدولة، حيث يضم التحالف الوطني في عضويته 36 كيان ومؤسسة من مؤسسات المجتمع الأهلي المصري، كما يضم الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، كما يضم التحالف الوطني جمعيات ينظمها قانون الجمعيات الأهلية الخاضع لوزارة التضامن الاجتماعي. 

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

هل صيام التسعة الأوائل من ذى الحجة سنة؟.. "الإفتاء" تجيب

عاجل.. القاهرة الإخبارية: غارات إسرائيلية على حي البرازيل فى رفح الفلسطينية (فيديو)

وزير التموين: تحريك سعر رغيف الخبز يهدف إلى تحسين الدعم وضمان استمراريته

أسامة القوصى لـ"الشاهد": تخليت عن فكر التطرف عام 1985 وأصبحت ضد الجماعات الإرهابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

"كوخاف هيرمس 900".. سقوط أقوى مُسيّرات الاحتلال الإسرائيلى يهدد عملياته فى لبنان

لم يتوقف لحظة.. إسرائيل ترد على خطة بايدن بقصف جنوني لرفح

"أكسيوس": خطاب بايدن بشأن حرب غزة يضغط لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين