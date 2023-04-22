السبت 22 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بالأسماء.. 5 مصابين فى تصادم دراجة نارية و"توك توك" بكفر الشيخ

تصادم
تصادم

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة، فى حادث تصادم بين دراجة نارية وتوك توك على طريق الجرايدة بيلا، بنطاق مركز بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى بيلا المركزي، لتلقي العلاج والفحوصات الطبية اللازمة، وذلك خلال الاحتفالات بثاني أيام عيد الفطر المبارك، وقضاء إجازة العيد.

تلقى مساعد وزير الداخلة، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة بيلا، يفيد بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى بيلا المركزي، تفيد بوصول 5 أشخاص، جرى نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى بيلا المركزي، مصابين بإصابات متفرقة نتيجة وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية توك توك، حيث تقوم الفرق الطبية بعمل الفحوصات والإشاعات الطبية اللازمة لهم.

ونتج عنه إصابة كل من صلاح الشربيني أحمد، 60 عاما، مصاب باشتباه كسر بالساعد الأيمن، ومحمود السيد عز الرجال، 21 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، والسيد عز الشناوي، 56 عاما، مصاب بجروح قطعية بالساق اليمني، عبدالباسط سامي عبده، 31 عاما، مصاب بجروح باليد اليسرى واليد اليمني، ويوسف خالد درويش، 18 عاما، مصاب بكدمات وسحجات بالوجه.

حادث تصادم طريق الجرايدة بيل محافظة كفر الشيخ مستشفى بيلا المركزي

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