السبت 22 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حجز مدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى المنوفية

الأسلحة النارية
الأسلحة النارية

أمرت نيابة أشمون بحجز القائم على إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، والاتجار بها بالمنوفية، وذلك 24 ساعة على ذمة استكمال التحريات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية "، مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر، وإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية محلية الصنع دون ترخيص. 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني- الأمن العام»، وبالاشتراك مع مديرية أمن المنوفية، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته «طبنجة- 3 طبنجات معدلة- عدد من الطلقات النارية- 6 خزائن- عدد من أجزاء وأدوات التصنيع- مبلغ مالى- هاتف محمول».

 وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار بها، وقيامه بإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية دون ترخيص بمسكنه، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط متاجري وحائزي الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

نيابة أشمون المنوفية ورشة لتصنيع الأسلحة النارية

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