إزالة 9 حالات بناء مخالف خلال عيد الفطر بمركزي مطاي والمنيا

واصلت الوحدات المحلية بمركزي مطاي والمنيا، حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، وذلك لتطبيق أحكام القانون من خلال تنفيذ الإزالة الفورية وتحرير محاضر لتلك المخالفات ضمن خطة المحافظة لرصد حالات التعديات طوال فترة إجازة عيد الفطر المبارك لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي، إن الوحدة المحلية لمركز مطاي، واصلت تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على أملاك الري والصرف والأراضي الزراعية، وأملاك الدولة والبناء فى المهد، حيث نفذت الوحدة المحلية باشراف على الكيال وفضل الجبالى نائبا رئيس المركز أزاله حاله تعدي بالبناء على الأرض الزراعية بقريه حلوه على مساحه 100 متر بحضور ومسئولي التنظيم بمجلس قروي حلوه ومسئول الزراعه ، كما قامت الوحده المحليه لمجلس قروي ابوان بتنفيذ٢ حاله ازاله في المهد بمساحه 100 متربقريه ابوان بحضور رئيس القريه ومسئولي التنظيم ، كما تم ازاله 2 حالة تعدى بحى غرب بمساحه قيراط ونصف وذلك بحضور رئيس الحى ومسئولي التنظيم والمتغيرات المكانيه.

وأضاف اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، أن قسم التنظيم التابع للوحدة المحلية لقرية صفط الخماررصد ٤ حالات تعدي وتمت الإزالة الفورية لهم وذلك بحضور محمود ثابت أبو كريشه نائب رئيس المدينة و محمد سميح رئيس الوحدة وتحت إشراف محمد عادل نائب رئيس المدينة ومسؤول المتغيرات المكانية بالواحده فتم ازالة دور ارضي لبناء مخالف بمساحه ٥٠م بقرية الشيخ عبد الرازق و إيقاف وفك وتشوين مواد البناء بقرية الشيخ عيسى و ازالة سور بمساحه ٣٥ م داخل الحيز العمراني بقرية الشيخ عبد الرازق وإزالة بناء على أرض زراعية بقرية الشيخ عيسى وتم تحرير محاضر متنوعه للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم حفاظًا على ممتلكات الدولة.

وأشار رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه كلف رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بالمتابعة الدقيقة والمستمرة لأعمال البناء المخالف التي تحدث بالإجازات الرسمية سواء على الأراضي الزراعية وغيرها والإزالة الفورية لها بالتعاون مع الجهات التنفيذية.

إزالة تعديات بمركزي مطاي والمنيا

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