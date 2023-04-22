محافظ الغربية يتفقد الطرق المقترح رصفها بمركز بسيون

استكمل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولاته الميدانية في ثاني أيام عبد الفطر، بتفقد عدد من الطرق والشوارع المقترح رصفها وإنشائها في مدينة بسيون، ضمن خطة العام المالي 2023/2024.

وخلال الجولة تفقد المحافظ يرافقه المهندس علي سالم، مدير مديرية الطرق، عددًا من الشوارع المقترح رصفها داخل المدينة، إلى جانب عدد من الطرق المقترح إنشاؤها من أجل تخفيف الضغط وتحقيق السيولة المرورية في شارع 23 يوليو، والذي يعتبر الشارع الرئيسي بالمدينة وعانى على مدار أعوام من الاختناقات المرورية.

ونفذت المحافظة أكبر خطة رصف خلال الفترة من 2019 وحتى 2023 شملت رصف 649 شارعًا وطريق بطول 517 كم.

وأجرى رحمي، جولة تفقدية داخل مدينة المحلة الكبرى، تابع خلالها أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات داخل حي أول وثان المحلة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة والمحاسب سعد نصر رئيس حي ثان المحلة.

وخلال الجولة تفقد المحافظ عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية الواقعة داخل نطاق حي أول المحلة وحي ثان المحلة موجهًا رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، مع تنفيذ حملة موسعة لرفع البلدورات والحواجز والإشغالات المتعدية على حرم الطريق وتسبب إعاقة لحركة المواطنين وللحركة المرورية.

جانب من جولة محافظ الغربية

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