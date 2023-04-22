السبت 22 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استمرار انعقاد غرفة العمليات.. استنفار بكل القطاعات خلال إجازة العيد فى البحيرة

البحيرة
البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد والانعقاد الدائم لغرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز والمديريات والشركات على مدار 24 ساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك لتلقي كل البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولًا بأول.

  وتواصل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة انعقادها لليوم الثاني على التوالي، وذلك بالتزامن مع انعقاد الغرف الفرعية بباقي مدن ومراكز المحافظة، حيث لم تتلق الغرفة أي شكاوى تعكر صفو الاحتفال بالعيد أو بلاغات كبرى خلال أول أيام العيد.

  وأكدت نائب محافظ البحيرة على ضرورة متابعة جهود المحافظة خلال عيد الفطر المبارك، والتي تشهد استنفارًا تامًا بكل القطاعات الخدمية والحيوية والمرافق العامة بنطاق المحافظة.

وشددت الدكتورة نهال بلبع على تواجد كل القيادات بالوحدات المحلية ومتابعة الحملات المستمرة على الأسواق بالتنسيق مع الطب البيطري والتموين ومباحث التموين، وكذا المرور الدوري على المخابز والتأكد من عملها بكامل طاقتها الإنتاجية والتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين، وكذا المتابعة المستمرة لحركة المواقف والنقل الداخلي بالمحافظة والمعديات النهرية.

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استمرار انعقاد غرفة العمليات.. استنفار بكل القطاعات خلال إجازة العيد فى البحيرة

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