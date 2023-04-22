روسيا.. زلزال يهز كامتشاتكا ثلاث مرات دون إصابات

أفاد فرع كامتشاتكا الإقليمي للخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، بتسجيل ثلاث هزات أرضية قبالة سواحل شبه حزيرة كامتشاتكا.

وذكر الفرع، في بيانه، أن أقوى هذه الهزات (بلغت قوتها 5.0 درجات)، وقعت في الساعة 3.22 بالتوقيت المحلي (18.22 الجمعة بتوقيت موسكو).

ومركزها على بعد 69 كيلومترا من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي.ووقعت الهزة الثانية، التي بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، عند الساعة 5.13 (20.13 يوم الجمعة بتوقيت موسكو).

وكان مركز الزلزال في المحيط الهادئ على بعد 235 كيلومترا من المركز الاقليمي لشبه الجزيرة.

وتم تسجيل الزلزال الثالث، الذي بلغت قوته 4.2 درجة ، في الساعة 10.07 (1.07 بتوقيت موسكو) على بعد 199 كيلومترا من العاصمة الإقليمية.

ولم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر مادية نتيجة هذه الهزات الأرضية.

وكان قد ضرب زلزال بلغت قوته 4.6 درجة على مقياس ريختر المنطقة الواقعة في شمالي القوقاز الروسي والتي تتميز بانتشار مرافق الاستجمام والاستشفاء، وفقًا لمسئول محلي رفيع المستوى.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية، ما كتبه نيكولاي بوندارينكو رئيس بلدية بريدجوري، عبر تلجرام والذي أفاد فيه بأن الزلزال كان بقوة 4.6 درجة، وكانت التلال الأقرب إلى مركزه.ما أوضح فرع منطقة ستافروبول بوزارة الطوارئ الروسية للصحفيين أنه لم ترد تقارير عن وقوع أي أضرار أو خسائر بشرية.

كما ضربت هزتان أرضيتان بقوة 4 درجات على مقياس ريختر اليوم السبت، شاطئ لواء إسكندرون، على بعد 59 كم و60 كم شمال مدينة اللاذقية في سوريا.

وأوضح المركز السوري للزلازل - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" - أن الهزة الأولى وقعت عند الساعة الـ15 و34 دقيقة بالتوقيت المحلي، وعلى شاطئ لواء إسكندرون بمسافة تبعد 59 كم شمال مدينة اللاذقية، بعمق 21 كيلومترًا عند خط العرض 36.050 درجة وخط الطول 35.914 درجة.

وأشار المركز إلى أن الهزة الثانية وقعت عند الساعة الـ15 و40 دقيقة بالتوقيت المحلي، وعلى شاطئ لواء إسكندرون بمسافة تبعد 60 كم شمال مدينة اللاذقية، بعمق 17 كيلومترًا عند خط العرض 36.090 درجة وخط الطول 35.922 درجة.