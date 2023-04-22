مسلسل "حضرة العمدة"| مواعيد إعادة عرض الحلقة الأخيرة والقنوات الناقلة

يبحث عدد كبير من متابعى مسلسل "حضرة العمدة" للنجمة روبي، والنجم أحمد رزق، ونخبة كبيرة من الفنانين، عن مواعيد الإعادة والقنوات الناقلة، خاصة بعد تصدره الترند ومواقع البحث الإلكترونى، وتصاعد الأحداث التى امتلأت بالمفاجآت بشكل كبير فى الحلقة الـ30 والأخيرة.

مواعيد إعادة الحلقة الأخيرة لمسلسل "حضرة العمدة"

وتتم إعادة الحلقة 30 والأخيرة لمسلسل حضرة العمدة ثلاث مرات عبر شبكة قناة الحياة الفضائية، حيث يُعاد المرة الأولى في تمام الساعة 3 صباحًا، ويُعاد مرة ثانية في تمام الساعة الـ10:30 صباحًا فى اليوم التالى، كما يُعاد مرة ثالثة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

تردد قناة الحياة

تردد شبكة تليفزيون الحياة وهو 12206، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.

ورصدت الحلقة الأخيرة لمسلسل حضرة العمدة فرحة عارمة بين أهالى قرية «تل شبورة» برفقة حضرة العمدة «صفية عارف الفارس» وتجسدها النجمة روبي، التى حققت حلمها بتطهير قرية تل شبورة من الفساد مثل تجارة المخدرات، والمستريح، والتنقيب عن الآثار، إضافة إلى تصحيح الأفكار البالية والمغلوطة، المتعلقة بالتطرف والتعصب الديني.

قضايا يناقشها مسلسل حضرة العمدة

ويناقش مسلسل "حضرة العمدة" العديد من القضايا الاجتماعية والثقافية والإنسانية، التي تسهم فى النهوض بالمجتمع وإعادة تشكيل الوعي والارتقاء بالوجدان والذوق العام، منها التطرف الدينى، وختان الإناث، والزواج المبكر، والابتزاز الإلكتروني، ومناقشة الفنون والآداب وتأثيرها القوى على المجتمعات ودورها فى مواجهة الأفكار المغلوطة باعتبار أن الفن سلاح قوي ضد الإرهاب، وهو النهج التي تقدمه مجموعة فنون مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إطار الأعمال الدرامية التي تمثل أحد أهم وأبرز روافد القوة الناعمة لمصر.

صناع وأبطال مسلسل حضرة العمدة

يشارك فى بطولة مسلسل حضرة العمدة نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم روبي، وسميحة أيوب، وأحمد بدير، ومحمود حافظ، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وإدوارد، وبسمة وإيهاب فهمي، وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبدالله، ولطفى لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر، وشيري أشرف، وأحمد أبوزيد، وإياد عيد، والمسلسل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عادل أديب.