"حضرة العمدة" الحلقة الأخيرة.. روبي تحقق الحلم "انتماء ومواطنة وحياة كريمة" بقرية تل شبورة"

شهدت الحلقة 30 والأخيرة، لأحداث مسلسل حضرة العمدة، بطولة النجمة روبي، ونخبة كبيرة من الفنانين، الذي لاقى رواجًا وإعجاب من المشاهدين والنقاد خلال الماراثون الرمضانى، العديد من المفاجآت.

تفاصيل الحلقة 30 والأخيرة لمسلسل حضرة العمدة

ورصدت الحلقة الأخيرة لمسلسل حضرة العمدة، فرحة عارمة بين أهالى قرية «تل شبورة» برفقة حضرة العمدة «صفية عارف الفارس» وتجسدها النجمة روبي، التى حققت حلمها، بتطهير قرية تل شبورة، من الفساد أمثال تجارة المخدرات، والمستريح، والتنقيب عن الآثار، إضافة إلى تصحيح الأفكار البالية والمغلوطة، المتعلقة بالتطرف والتعصب الديني.

واجتمع أهالي قرية تل شبورة، في «دار الفارس للثقافة والفنون» الذي امتلأ بالمشاريع الثقافية والمعرفية والفنية، لتثقيف أهالي القرية، إضافة إلى أقامت الندوات والمجالس التثقيفية لتوعية المواطنين وتنمية العقول.

قرية «تل شبورة» تشهد حياة كريمة.. وروبي تنجح فى القضاء على عمليات ختان الإناث وزواج القاصرات والتنقيب عن الآثار

كما نجحت «صفية» في القضاء على عمليات ختان الإناث، وزواج القاصرات في قرية «تل شبورة» وهى قرية ليست قرية حقيقية، ولكنها واقعية جدًا أشبه بقطاع عرضي في ساق نبات نستطيع من خلاله أن نرى خريطة الريف المصري بأكمله، نستطيع أن نتلمس ما تعرض له على مدار سنين من إهمال وغياب لأي وسائل توعية، وليس من خلال "مشروع حياة كريمة" فقط سوى أحد تلك العلاجات، أحد تلك التجسدات "الواقعية" التي تتوازى مع ما كان يصبو إليه "خيال" صفية عارف الفارس عندما قبلت بمنصب العمدة، ومن هنا سلط «حضرة العمدة» الضوء على استراتيجية تمكين المرأة ونجحت بجدارة «روبي» فى تلك المسؤولية الصعبة، واعادت إلى العقل الجمعي للناس برائته وفطرته ونقائه ومنطقه الصحيح والسليم، هذا هو ما يمكن أن يغير حياة الناس بالفعل ليمنحها تلك الصفة المشتقة من الكرامة، لتصبح حياة الناس في كافة ربوع الريف المصري بالفعل «حياة كريمة».

وكان قد تصدر اسم المسلسل قائمة الأكثر تداولًا في محرك البحث جوجل، لمناقشته العديد من القضايا الاجتماعية والثقافية والإنسانية، إضافة إلى احتوائه على جرعة مكثفة من الإثارة والتشويق من خلال الصراعات والتعقيدات التي جمعت أبطال العمل الذي عرض طوال شهر رمضان حصريًا على شبكة قنوات «الحياة» ومنصة WATCH IT الرقمية.

أحداث و أبطال مسلسل حضرة العمدة

يناقش مسلسل حضرة العمدة، العديد من القضايا الاجتماعية والثقافية والإنسانية المهمة منها تمكين المرأة، وختان الإناث، والزواج المبكر أو زواج القاصرات، الميراث، والهجرة غير الشرعية، التطرف الديني، وغيرها ويشارك في بطولة العمل نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم روبي، وسميحة أيوب، وأحمد بدير، ومحمود حافظ، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وإدوارد، وبسمة وإيهاب فهمي، وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبدالله، ولطفى لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر، وشيري أشرف، وأحمد أبوزيد، وإياد عيد، والمسلسل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عادل أديب.