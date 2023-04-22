رياح محملة بالأتربة.. تفاصيل حالة الطقس فى ثانى أيام العيد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت ثاني أيام عيد الفطر المبارك في القاهرة وأغلب المحافظات.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تتعرض البلاد إلى نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة على بعض المحافظات تمتد إلى القاهرة الكبرى مع تحذيرات من الشبورة المائية الكثيفة التي تؤثر على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية مما يؤدي إلى حجب الرؤية الأفقية أحياناً.

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية تعرض القاهرة، الجيزة، القليوبية إلى رياح محملة بالرمال والأتربة سجلت سرعتها 30 كيلو متر في الساعة وسجلت العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة.

كما تشهد محافظات السواحل الشمالية الغربية تكون الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر، وسجلت العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة وسرعة الرياح 36 كيلو متر في الساعة.

وجاء طقس محافظات السواحل الشمالية الشرقية غائم جزئيا مع نشاط للرياح التى بلغت سرعتها 30 كيلو متر في الساعة وسجلت العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وحذرت الأرصاد المواطنين من الشبورة التى تعمل على حجب الرؤية الأفقية أحياناً.

وجاءت حالة الطقس ثاني أيام العيد في محافظات جنوب الصعيد، مشمس مع انعدام فرص تكون الشبورة، إذ يسود طقس مشمس نهاراً وسجلت العظمى 37 درجة مئوية وبلغت الصغرى 22 درجة، وفي شمال الصعيد سجلت العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة وبلغت سرعة الرياح 26 كيلو متر في الساعة.