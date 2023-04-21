"العيد فرحة".. أهالي الوادي الجديد يحتفلون بعيد الفطر في الحدائق والمتنزهات المجانية

احتفل أهالي الوادي الجديد في اول يوم عيد الفطر المبارك بالذهاب إلي الحدائق والمتنزهات وملاهي الأطفال في جو يسوده الحب والفرحة بين الأهل والأحباب.

وشهدت الحدائق والمنتزهات إقبال كبير منذ الصباح الباكر من أهالي الوادي الجديد وسط اعتدال في درجات الحرارة وجو ربيعي مبهج وفرحة كبيرة بين الأطفال والشباب في أول أيام عيد الفطر المبارك.

كما شهدت الأماكن الأثرية والتراثية والآبار الاستشفائية إقبال كبير من المواطنين منذ الصباح الباكر، حيث شهدت منطقة البجوات ومعبد الغويطة ومعبد هيبس بمركز الخارجة إقبال غير مسبوق من العائلات والشباب للاستجمام في هذا الخلاء وكذلك ركوب الخيل والجمال وتأجير الدراجات والاسكوترات المتاحة في هذه الأماكن لاستكمال فرحة العيد.

وشهد منتجع الرملة وحديقة البدربان ومنتجع دوار العمدة ومنطقة القصر الاسلامية بمركز الداخلة إقبال كثيف من المواطنين للتنزه والاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك في الوادي الجديد، كما شهدت ملاهي مرح لاند إقبال غير مسبوق من العائلات الواحاتية باصطحاب أطفالهم للاحتفال بالعيد.

شهدت مراكز الشباب والرياضة بالوادى الجديد، إقبال كبير من المواطنين في أول أيام عيد الفطر المبارك على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمس، وذلك في إطار انطلاق مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب بالقرى والمدن، في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بدورها المجتمعى وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها في ضوء سياسة الوزارة نحو تحقيق مفهوم مراكز الشباب نحو الخدمة المجتمعية.

وقال بهاء شوقي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وجه بتكثيف الأنشطة والبرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب خلال إجازة عيد الفطر المبارك واستقبال رواد مراكز الشباب بالمجان وتنظيم الاحتفالات وتقديم البرامج الترويحية خلال أيام العيد لتشمل فقرات فنية واستعراضية وتوزيع هدايا على الأطفال في أول أيام العيد، بجميع مراكز الشباب يتخللها ممارسة الرواد والاعضاء للخدمات الموجودة بالمراكز من ملاهي وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية.